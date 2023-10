Tyrkia og Qatar ut mot «uakseptabel vestlig dobbeltmoral» i Gaza

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan, her avbildet i august, er kritisk til landets vestlige partnere for håndteringen av Israel-Hamas-krigen.

NTB

Det er uakseptabelt at vestlige land forholder seg ulikt til drap på sivile avhengig av hvilken side som begår dem, mener Tyrkias og Qatars utenriksministre.

– Det kan ikke være tillatt å fordømme drap på sivile i en sammenheng, men rettferdiggjøre det i en annen, sier Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, som også fungerer som landets statsminister.

De to landene har vært viktige mellomledd i forhandlingene mellom Israel og Hamas etter krigsutbruddet 7. oktober. Onsdag møttes de respektive utenriksministerne i Doha.

– At enkelte nordamerikanske og europeiske land har sviktet i å fordømme og forhindre katastrofen i Gaza utgjør en svært alvorlig dobbeltmoral. Det bidrar til destabilisering, sier Tyrkias Hakan Fidan.

– Operasjonen i Gaza bør stanses så snart som mulig. Humanitære korridorer bør åpnes, sier Fidan.

Jordans dronning kritisk

Også dronning Rania av Jordan beskylder onsdag vestlige ledere for en «grell dobbeltmoral» for å ikke fordømme at Israels bombing rammer sivile.

– 7. oktober sto verden umiddelbart og utvetydig ved Israels side, fordømte angrepet og understreket Israels rett til å forsvare seg. Men det vi har opplevd de siste par ukene, er bare verdens taushet, sier hun i et intervju med CNN onsdag.

Hun sier folk i hele Midtøsten er sjokkert og skuffet over verdenssamfunnets manglende reaksjon.

Støttespillere

Vestlige regjeringer, inkludert Storbritannia, Frankrike og USA, har gitt sin fulle støtte til Israel, og understreket landets rett til å forsvare seg.

I Israel er over 1400 mennesker drept siden Hamas gikk til angrep mot landet 7. oktober, de fleste av dem sivile. Helsedepartementet i Gaza oppjusterte onsdag sine dødstall til over 6500 personer, om lag 40 prosent av dem mindreårige.

Både Tyrkia og Qatar har vært sterke støttespillere for den palestinske saken og har åpne kommunikasjonskanaler med Hamas, de islamistiske herskerne i Gaza. Det har blant annet resultert i løslatelse av fire israelske gisler.

Vertskap for amerikansk base

Det velstående Golf-emiratet, som er vert for den største amerikanske militærbasen i Midtøsten, er også vertskap for Hamas' politiske kontor. Qatar er også hovedresidensen til islamistenes eksilleder Ismail Haniyeh.

Qatar har brukt sine kanaler med Hamas, etablert med amerikansk velsignelse, for å spille en hovedrolle i forhandlingene om de over 200 gislene Hamas holder fanget.

– Å holde kommunikasjonskanalene åpne er den eneste måten man kan ta skritt mot en fredelig løsning, sa Qatars utenriksminister al-Thani på en pressekonferanse i Doha sammen med Tyrkias utenriksminister onsdag.

Han fordømte kritikken av Qatars holdning. Slike kommentarer «undergraver eksisterende innsats, risikerer liv og kan kun tolkes i konteksten av politisk utpressing,» mener al-Thani.