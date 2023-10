Sveriges Nato-søknad behandles i den tyrkiske utenrikskomiteen

Sveriges forsvarsminister Pål Jonson under et Nato-forum i Stockholm. Behandlingen av Sveriges søknad i Ankara vekker håp om landet snart kan bli medlem av alliansen. Foto: Jonas Ekstromer / TT via AP / NTB

NTB

Utenrikskomiteen i den tyrkiske nasjonalforsamlingen har fått oversendt Sveriges Nato-søknad og innleder behandling av saken.

Forsamlingens talsperson Numan Kurtulmus bekrefter at komiteen har fått saken. Det skjer etter at søknaden ble oversendt nasjonalforsamlingen av president Recep Tayyip Erdogan, noe som regnes som et stort framskritt for svenskene.

Normal saksgang tilsier behandling i utenrikskomiteen, innspill fra forsvarskomiteen og en avstemning i storkammeret. Prosessen tar antakelig mellom fire og seks uker, ifølge den tyrkiske journalisten Guldener Sonomut.