Vladimir Putin har ikke fått hjertestans, sier Kreml

De nyeste ryktene om den russiske presidentens helse avvises som bløff av Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

Allerede før Russland invaderte nabolandet Ukraina verserte det rykter om at Russlands president Vladimir Putin var syk.

Underveis i krigen har det blant annet blitt hevdet at Putin har kreft og at han lider av Parkinsons sykdom, og derfor flere ganger brukt dobbeltgjengere.

Nylig ble han også latterliggjort av Anton Gerashtsjenko, rådgiveren til den ukrainske innenriksministeren, på meldingstjenesten X, for å ha slitt med å kontrollere kroppsdelene sine under et møte med Ungarns statsminister Viktor Orban.

Peskov: «Absurde og flaske»

Det nyeste ryktet, meldt av flere utenlandske medier, hevder at Putin nylig skal ha fått hjertestans.

– Alt er bra med ham, dette er bare nok en bløff, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov til russiske journalister ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Videre kalte han ryktene om at Putin bruker dobbeltgjengere som «absurde og falske».

Stammer fra Telegram

Informasjonen skal stamme fra en ikke-verifisert Telegram-kanal med navn General SVR.

Der skrives det at presidenten mandag denne uken skal ha blitt funnet på gulvet i boligen sin av sikkerhetsvakter som angivelig hørte at Putin falt i gulvet. Videre hevder kanalen, som tidligere har rapportert om Putins ubekreftede helseutfordringer, at han ble tatt med inn på et eget rom hvor de hadde medisinsk utstyr de brukte til å gjenopplive ham.

Russiske myndigheter har derimot publisert bilder fra presidentens kontor som skal ha blitt tatt tirsdag 24. oktober 2023, hvor han har møter med visestatsminister og industri- og handelsminister Denis Manturov.