EU-land når trolig ikke klimamålene

EU satser stort på at vindkraft vil gjøre Europa grønnere. Framover skal det særlig satses på havvind. Likevel ligger seks EU-land an til ikke å nå klimamålene for 2030. Foto: Michael Dwyer / AP / NTB

NTB

Minst seks EU-land ser ikke ut til å greie å nå klimamålene for 2030 i «Klar for 55»-pakken, viser en gjennomgang fra EU-kommisjonen.

Polen, Irland, Latvia, Estland, Tsjekkia og Luxembourg ligger an til å ha utslipp i 2030 som ligger «betydelig over» de nivåene som kreves for å oppnå et utslippskutt på 55 prosent sammenlignet med 1990-nivåene, viser kommisjonens rapport, ifølge nyhetsbyrået TT.

De tre første landene, samt Malta og Kroatia, ligger også dårlig an når det gjelder EUs enda mer ambisiøse mål: å være klimanøytrale i 2050.

Da rapporten ble lagt fram tirsdag, erklærte EUs nyslåtte klimakommissær Wopke Hoekstra at EU likevel er på rett vei.

– Men vi må få opp farten, understreket han.

EU håper særlig at mer vindkraft skal gjøre Europa grønnere. En ny pakke for å få opp tempoet i vindkraftutbyggingen ble også lagt fram tirsdag.

«Klar for 55»-pakken inneholder blant annet et forsterket kvotesystem (ETS II), en ny klima- eller karbontoll (CBAM) og et nytt regelsystem for skog- og arealbruk (LULUCF).

Norge har hittil bare sagt ja til å være med på det nye kvotesystemet, som foruten de tradisjonelle sektorene industri, luftfart, olje og gass også inkluderer transport til lands og til havs og bygg.