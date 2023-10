New York Times tviler på at video viser rakett som rammet sykehus i Gaza

NTB

En video som er lagt fram av Israels hær som bevis på at en palestinsk rakett rammet Al-Ahli-sykehuset i Gaza, viser en annen rakett, mener The New York Times.