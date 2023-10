Den britiske marinen dropper kinesiske arbeidere

Disse uniformene kan være vasket av kinesiske hender for siste gang.

Den britiske marinen kvitter seg med kinesiske vaskeriarbeidere. Nå skal marinen istedenfor ansette nepalere til å vaske uniformene sine.

Siden 30-tallet har den britiske marinen hatt som tradisjon å ansette kinesiske arbeidere til vaskeriene på sine skip, melder The Sun.

Nå ender tradisjonen og de britiske uniformene og offiserenes hvite duker skal fra nå av vaskes av nepalske hender.

Grunnen er at MI5, den britiske etterretningstjenesten, frykter at kinesiske myndigheter skal true de seilende vaskeriarbeidernes familiemedlemmer som fortsatt bor i Kina hvis ikke de samarbeider.

– Marinen har ikke noe valg

MI5s generaldirektør, Ken McCallum, har sagt at Kina har intensivert forsøkene på å få tak i hemmeligstemplet informasjon om britiske atomubåter. Storbritannia jobber for tiden med å utvikle nye, topp moderne atomubåter som skal være tilnærmet umulige å oppdage for fiender.

– Hvis det er et spørsmål om sikkerhet har ikke marinen noe valg, sier tidligere leder for den britiske marinen, Alan West.

Det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth ankommer Oslo i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Trist

Tre kinesiske statsborgere fikk ikke være med på den britiske marinens flaggskip HMS Queen Elizabeths seilas til det omstridte Sør-Kina-havet. I tillegg ble en annen kinesisk vaskeriarbeider sparket etter 39 års tjeneste fordi familien hans bor i Hong Kong.

– Det er trist. Kinesiske vaskeriarbeidere har kjempet i kriger med oss - noen har dødd for oss, fortsetter West.

Det jobber likevel i hvert fall fire kinesiske statsborgere for den britiske marinen. De fikk innvilget sikkerhetsklarering fordi de ikke har familie som bor i Kina.