FN-sjefen: Angrepene i Israel og Gaza kan ikke rettferdiggjøres

NTB

FN-sjef António Guterres sier verken angrepene på Gazastripen eller Hamas-angrepet på Israel kan rettferdiggjøres.

– Lidelsene til det palestinske folket kan ikke rettferdiggjøre det grusomme angrepet fra Hamas. Og det grusomme angrepet kan ikke rettferdiggjøre den kollektive avstraffelsen av det palestinske folket, skriver Guterres på X.

FN-sjefen har fått hard kritikk fra Israel, som krever at han går av. De anklager ham for å komme med Israel-kritikk i stedet for å stå opp for landets rett til å forsvare seg.

Israel har utført en intensiv bombekampanje på Gazastripen siden Hamas-angrepet. Over 5700 mennesker er drept på Gazastripen. Minst 1400 ble drept i Hamas-angrepet.