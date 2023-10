Kina innfører patriotisk utdanningslov

NTB

Kinas nasjonalforsamling godkjente tirsdag en lov som skal fremme patriotisk utdanning av barn og familier, melder statlige medier.

Loven er ment å virke som motvekt til utfordringer som «historisk nihilisme», og vil også verne om det nasjonale fellesskapet, heter det.

«Historisk nihilisme» er et uttrykk som brukes i Kina for å beskrive skepsis og tvil blant folk rundt kommunistpartiets beskrivelse av ting som har skjedd i fortida.

Den nye loven vil tre i kraft på nyåret og forplikter skolene til å gi en patriotisk utdannelse, skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

– Selv om loven innføres for å fremme patriotisme, understreker den behovet for å være rasjonelle, inkluderende og å ha et åpent sinn, for å åpne landet opp for verden og omfavne andre sivilisasjoner, skriver Xinhua.