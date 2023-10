Palestinske leger: Noen lastebiler med nødhjelp ankom Gazastripen tirsdag

NTB

Åtte lastebiler med vann, mat og medisiner fikk komme inn på Gazastripen fra Egypt sent tirsdag, opplyser palestinsk Røde Halvmåne.

Gruppa legger til at det er den fjerde kolonnen med nødhjelp som har kommet inn i enklaven siden krigen brøt ut. Fem av bilene var lastet med vann, to med mat og én med medisiner, opplyser Røde Halvmåne i en uttalelse.

Uttalelsen kom etter at FN-talsperson Eri Kaneko sa at det ikke kom inn nødhjelp tirsdag. Det var ventet at 20 lastebiler skulle krysse grensa fra Egypt til Gazastripen i løpet av dagen.

Israel, Egypt, FN og USA forhandler om en ordning for å frakte nødhjelp inn på Gazastripen. Det er uenigheter knyttet til bombing på den palestinske siden av grensa og prosedyrer for å inspisere lastebilene.

USAs president Joe Biden sa tirsdag at nødhjelp ikke blir fraktet raskt nok inn på Gazastripen. 54 lastebiler med mat, medisiner og vann har så langt krysset grensa. FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet dette som en dråpe i havet sammenlignet med behovet.