Krigen i Ukraina: Vil flytte frihetsgudinnen fra USA til Russland

Et medlem av det russiske parlamentet sier at Frihetsgudinnen bør fjernes fra USA og plasseres i Russland.

Mikhail Sheremet, medlem av det russiske parlamentet (Dumaen) som ledet en pro-russisk-milits på Krim da Russland annekterte halvøya i 2014, kom med uttalelsen i et intervju med det statlige russiske mediehuset RIA Novosti.

Sjeremets uttalelser kommer bare noen dager etter at USAs president Joe Biden nok en gang fordømte den russiske presidenten Vladimir Putins krig i Ukraina, som ble innledet i februar 2022.

I en tale til nasjonen sammenlignet Biden Putins invasjon av Ukraina med det nylige Hamas-angrepet på Israel, og sa at Putin og Hamas «begge ønsker å utslette et nabodemokrati fullstendig».

Se video: Putin latterliggjøres etter dette:

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin latterliggjøres etter dette

– Voldens høyborg

Frihetsgudinnen, som står på «Liberty Island» i New York, var en gave fra Frankrike til ære for alliansen mellom USA og Frankrike under den amerikanske revolusjonen, skriver Newsweek.

Frihetsgudinnen er blitt et av de mest gjenkjennelige frihetssymbolene i verden, men Sheremet mener at USA ikke lenger bør bli sett på som verdens fanebærer for demokrati i verden. I stedet synes han at statuen burde flyttes til Russland.

– USA har effektivt snyltet på andre staters økonomi i lang tid, og har gått fra å være demokratiets høyborg til å bli despotiets og voldens høyborg, noe som har ført til krig og ødeleggelse over hele verden, sier Sheremet.

– Derfor bør Frihetsgudinnen demonteres og flyttes til Russland, som i dag beskytter andre folks og lands rett til valgfrihet og utvikling.

Parlamentarikeren legger til at USA har mistet noe av sin anseelse i verden på grunn av den nåværende presidentens politikk.

– Under Biden mistet USA en gang for alle sin tidligere respekt i verden, sier han.

«Må elimineres»

Mikhail Sheremet er kjent for å komme med kontroversielle uttalelser, blant annet i fjor da han sa at det er vanskelig å «forhandle» med ukrainerne og at å eliminere dem er den «eneste» veien videre i den russiske krigen i Ukraina.

– Med tanke på skadene de forårsaker på vår infrastruktur, og skadene på livene og velferden til innbyggerne våre, må de bare elimineres, sa Sheremet i oktober 2022.

Tidligere i år tok Sheremet også til orde for et rakettangrep mot den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs residens i Kyiv etter at Kreml hevdet at to ukrainske droner hadde krasjet inn i Putins residens.