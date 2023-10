ABC News: Trumps stabssjef får immunitet i 6. januar-rettssak

NTB

Donald Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows har fått immunitet i bytte mot at han vitner under ed i etterforskningen av kongressopprøret, melder ABC News.

Kanalen melder at Meadows, som var Trumps siste stabssjef, har fortalt til Smiths etterforskere at han gjentatte ganger i ukene etter presidentvalget i 2020 fortalte Trump at påstandene om at valget var preget av utbredt valgfusk, var grunnløse. Opplysningene kommer fra kilder med kjennskap til saken, skriver ABC News.

Videre heter det at Meadows har snakket med spesialetterforskerne minst tre ganger i år, én av dem foran en storjury. Opptredenen foran juryen kom angivelig etter at Meadows fikk innvilget immunitet.

Trump og hans medhjelpere er anklaget for å ha utnyttet kaoset rundt stormingen av Kongressen 6. januar 2021 til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.

Den tidligere presidenten er tiltalt på fire punkter, og flere av dem har en strafferamme på 20 års fengsel. Rettssaken starter 4. mars neste år. Trump nekter straffskyld på alle punkter.