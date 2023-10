Tom Emmer trekker seg som speakerkandidat i Representantenes hus

NTB

Lederkrisen i Representantenes hus fortsetter: Kort tid etter at han ble nominert, trakk Tom Emmer seg som kandidat til speakervervet.

Det melder amerikanske medier.

Emmer er innpisker i Representantenes hus, og etter flere hemmelige avstemningsrunder i Republikanernes gruppe i kammeret ble han tirsdag nominert til ledervervet.

Han var den tredje republikanske kandidaten som forsøkte å samle et flertall bak seg etter at Kevin McCarthy ble avsatt i en historisk avstemning for tre uker siden.