Gazas helsemyndigheter: 50 drept i israelske angrep i løpet av en time

Helsemyndighetene i Gaza sier tirsdag kveld at 50 personer er drept i løpet av en time med intensive israelske angrep.

Den israelske hæren har utvidet området de gjennomfører angrep i, ifølge helsedepartementets talsperson Ashraf al-Qidra.

Tidligere på dagen meldte de at minst 704 palestinere var drept i massive flyangrep mot området. Det var da snakk om dødstallene for det siste døgnet. Det er uklart hva døgntallet er i øyeblikket.

Meldingene er ikke verifisert fra uavhengige kilder.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at nesten to tredeler av Gazas helsesystem er ute av drift som følge av Israels massive luftangrep. FN opplyste også tirsdag kveld at ingen lastebiler med nødhjelp var kommet inn på Gazastripen i løpet av dagen.