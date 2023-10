Israel krever at FNs generalsekretær går av

NTB

FNs generalsekretær António Guterres må gå av, krever Israels FN-ambassadør, som er sterkt kritisk til Guterres' uttalelser om krigen mellom Israel og Hamas.

– Jeg ber ham om å gå av umiddelbart, skriver FN-ambassadør Gilad Erdan på meldingstjenesten X etter en tale Guterres holdt i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

I talen gjentok Guterres sin fordømmelse av Hamas' terrorhandlinger i Israel. Samtidig kritiserte han Israels omfattende bombing på Gazastripen.

Erdan hevder Guterres viser forståelse for massedrap på barn, kvinner og eldre. FN-ambassadøren reagerer blant annet på Guterres uttalelse om at Hamas' angrep «ikke fant sted i et vakuum». Generalsekretæren brukte denne formuleringen før han påpekte at palestinere har levd over 50 år under okkupasjon.

Israels utenriksminister Eli Cohen reagerer også sterkt og har avlyst et planlagt møte med Guterres.

– Etter 7. oktober er det ingen plass for en balansert tilnærming. Hamas må fjernes fra jordas overflate, sier Cohen i en uttalelse.

7. oktober var dagen da Hamas trengte gjennom grensen mellom Gazastripen og Israel. Et stort antall israelske sivile ble drept i terroraksjoner gjennomført av væpnede palestinere.

Israel har svart med omfattende bombing av mål på Gazastripen. Mens over 1400 ble drept i Israel, er over 5700 mennesker drept på Gazastripen, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området.