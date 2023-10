Ungarsk avstemning om svensk Nato-medlemskap tidligst 6. november

Sveriges statsminister Ulf Kristersson, her med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, håper at Ungarn snart godkjenner Sveriges Nato-søknad. Foto: Jonas Ekströmer / TT / AP / NTB

NTB

Den ungarske nasjonalforsamlingen kan tidligst ha en avstemning om Sveriges Nato-søknad den 6. november.

Det opplyser Agnes Vadai, som sitter i forsamlingen, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Verken Tyrkia eller Ungarn har så langt godkjent beslutningen om å slippe Sverige inn i Nato, men Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har nå sendt saken til behandling i landets nasjonalforsamling.

Ungarn-eksperten Anamaria Dutceac Segesen ved Lunds universitet sier det nå ikke er sikkert at Ungarn ratifiserer opptaket før Tyrkia gjør det, selv om Ungarn i sin tid lovte ikke å være det siste landet til å godkjenne Sverige.

Hun mener at Sverige ikke har noe særlig å bekymre seg for når det gjelder Ungarn. Hun sier at Ungarn har hatt symbolske krav mot Sverige før, og at de to landene ikke har noe å forhandle om.

I alle Nato-land må de folkevalgte gi grønt lys før beslutningen om opptak kan tre i kraft.