Nok en Trump-advokat erklærer seg skyldig i Georgia

NTB

Jenna Ellis er den fjerde av Donald Trumps advokater og medtiltalte i Georgia som erklærer seg skyldig i håp om å få en mildere dom.

Ellis, som er advokat og en framtredende konservativ mediefigur, inngikk tirsdag en avtale med aktoratet og sa seg skyldig i å ha forsøkt å omgjøre resultatet av presidentvalget i Georgia i 2020.

Ellis var en markant del av Trumps gjenvalgskampanje og ble tiltalt sammen med Trump og 17 andre for brudd på Georgias lov om kriminell sammensvergelse.

Ved å si seg skyldig i å ha laget og støttet forfalskede erklæringer og andre dokumenter slipper hun unna de alvorligste tiltalepunktene.

Bare to dager før Ellis erklærte seg skyldig, gjorde to andre tiltalte det samme – advokatene Sidney Powell og Kenneth Chesebro. Tidligere har en mindre kjent av de tiltalte, Scott Hall, sagt seg skyldig.

Se video: Trump latterliggjøres etter dette

Your browser doesn't support HTML5 video. Trump latterliggjort etter dette

Påtalemyndigheten går inn for fem års prøvetid, en bot på 5000 dollar og 100 timers samfunnstjeneste for Ellis, i tillegg til at hun må skrive et brev der hun ber folket i Georgia om unnskyldning, og stiller som vitne i sakene mot de øvrige tiltalte.

Sammen med New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani var Ellis en framtredende stemme i kampen for å omgjøre valget som Trump tapte.

Hun opptrådte hyppig på TV og i konservative medier, der hun kom med påstander om bedrageri som aldri skjedde, og spredte desinformasjon og konspirasjonsteorier.