De massive israelske angrepene mot Gaza fortsetter – over 700 drept på et døgn

NTB

FN trygler Israel om å la nødhjelp slippe uhindret inn i Gaza, mens ytterligere 700 palestinske liv har gått tapt på et døgn, ifølge Gazas helsemyndigheter.

I løpet av 24 timer er minst 704 palestinere drept i nye, massive flyangrep mot Gazastripen, opplyste helsemyndighetene i det palestinske området tirsdag.

Dermed har det totale antallet døde steget til om lag 5800, blant dem 2360 barn, mens 16.297 er såret, ifølge myndighetenes offisielle oversikt.

Her kan du lese mer om situasjonen i Midtøsten!

Leger på Gazastripen opplyser at sykehusene nå nesten har gått tomme for strøm ettersom Israel ikke har villet slippe inn drivstoff. De varsler også at pasienter som ankommer sykehusene, viser tegn til sykdom forårsaket av overbefolkning og elendige sanitære forhold.

– Det at sivile har stimlet sammen, og det faktum at mesteparten av skolene fungerer som tilfluktsrom og gir ly til massevis av mennesker, er den viktigste kilden til spredning av sykdommer, sier Nahed Abu Taaema, en lege ved Nasser-sykehuset i Khan Younis, sør på Gazastripen.

1,4 millioner fordrevne

Over 1,4 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere har forlatt sine hjem etter at Israel begynte å bombe Gaza for over to uker siden, som svar på Hamas-angrepet som ifølge Israel tok over 1400 liv.

Israel har bedt folk reise sørover, et tiltak som både hjelpeorganisasjoner, FN-eksperter og arabiske land har omtalt som en tvangsforflytning. Men selv palestinere som har fulgt den israelske ordren, risikerer å bli drept i israelske luftangrep.

Ved byen Khan Younis i sør ble minst 32 mennesker drept i et israelsk angrep mot en fire etasjers høy boligblokk natt til tirsdag, ifølge et øyenvitne. Huset skal ha fungert som bolig for over 100 mennesker som hadde forlatt Nord-Gaza for å søke tilflukt i sør.

– Vi hadde tatt imot våre slektninger fra Gaza by og byene i nord, sier Ammar al-Butta til nyhetsbyrået AP fra Nasser-sykehuset i Khan Younis.

– De hadde søkt tilflukt i hjemmet vårt fordi vi trodde området vårt kom til å være trygt. Men det er åpenbart ingen trygge steder på Gazastripen, fastslår han.

Ifølge al-Butta ble 13 medlemmer av en og samme familie – Saqallah-familien – drept.

Se video: Derfor er det krig

Your browser doesn't support HTML5 video. Derfor er det krig

River i stykker flygeblader

Israel har også begynt å slippe ned flygeblader der palestinere blir oppfordret til å gi Israel tips om hvor Hamas holder de cirka 200 gislene fanget. Til gjengjeld blir de lovet både beskyttelse og penger.

Folk som har søkt tilflukt på Nasser-sykehuset samlet tirsdag sammen flygebladene og rev dem i filler.

– Vi bryr oss ikke. Gjør hva dere vil. Alle vi i Gaza kan fortelle dere at vi vil vise motstand, fra øst til vest, sier en palestiner i sitt budskap til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

I helgen lot Israel noe nødhjelp slippe inn i enklaven via Egypt. Det var første gang at den totale blokaden ble lempet på. Men hjelpen er som en dråpe i havet, ifølge hjelpeorganisasjonene. Dessuten har ingenting gått til sykehusene nord på Gazastripen, der behovet for både medisinsk utstyr og strøm er desperat.

Israel nekter imidlertid fortsatt å slippe inn brensel, som blant annet trengs til kuvøser som holder liv i for tidlig fødte barn.

FN-grupper ber Israel snu

Tirsdag tryglet flere FN-organisasjoner Israel om å la nødhjelp komme uhindret inn.

– Vi ber om at en uhindret og vedvarende strøm av humanitær hjelp og medisinsk assistanse får komme inn til Gaza, sier Tamara Alrifai, talskvinne for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Også FNs høykommissær for flyktninger, Verdens helseorganisasjon og Verdens matvareprogram ber innstendig Israel om å slippe inn mer hjelp

– Vi ber på våre knær om en langvarig, opptrappet og beskyttet humanitær operasjon, sier Rick Brennan, regional krisesjef i Verdens helseorganisasjon

– Lastebilene som har kommet så langt, er kun en liten stråle stilt opp mot de enorme behovene til vanlige folk i Gaza, føyer han til

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Palestinere leter etter overlevende etter et israelsk angrep mot flyktningleiren Nusseirat. Les mer Lukk

Prekært behov for drivstoff

I meldingen understreker organisasjonene også at det er livsviktig å få inn drivstoff.

– Drivstoff er ekstremt viktig fordi uten drivstoff kan selv ikke lastebilene bevege på seg. Uten drivstoff kan ikke generatorene produsere strøm for sykehusene, for bakerier og for vannrenseanlegg, sier UNRWAs talsperson Tamara Alrifai.

Brian Lander i Verdens matvareprogram sier at det trengs 465 lastebiler med hjelp per dag for å hjelpe Gazas befolkning, mens det nå i beste fall kommer 20.

Rick Brennan i WHO sier at ett av tre sykehus nå er ute av drift. Det samme gjelder to av tre helseklinikker i en tid der behovene er enorme.

– Rakett traff bensinstasjon

Innbyggere sier også at en israelsk rakett traff en bensinstasjon i Khan Younis, der arbeidere og familier som hadde flyktet fra østsiden av byen, hadde samlet seg.

– Dette er en bensinstasjon, og det er solcellepaneler der, noe som gjør at folk kommer for å lade utstyr og fylle vann. De bombet dem mens de sov, sier Abdallah Abu Al-Atta, som bor like ved bensinstasjonen, til nyhetsbyrået Reuters.

Israel sier på sin side at de har angrepet over 300 «terrormål» og drept flere titall Hamas-medlemmer natt til tirsdag, men at kampen for å ødelegge Hamas kommer til å ta tid.

Hærens talsperson Daniel Hagari hevder at det kun er militære mål som er angrepet, blant annet et Hamas-hovedkvarter, Hamas-baser og væpnede medlemmer av den palestinske bevegelsen.

– Hamas-kommandanter drept

Tre Hamas-kommandanter ble ifølge IDF drept i løpet av natten.

Flere moskeer er også angrepet, men disse ble benyttet som møteplasser for medlemmer av Hamas, skriver Hagari på X.

Seks ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er også drept i israelske angrep det siste døgnet, opplyser UNRWA.

– Minst 16 helsearbeidere og 35 UNRWA-ansatte er drept siden krigen startet, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA.