To tredeler av Gazas helsesystem ute av drift

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at nesten to tredeler av Gazas helsesystem er ute av drift som følge av Israels massive luftangrep.

Totalt er 46 av Gazas 72 helsefasiliteter, inkludert tolv av de 35 sykehusene, ute av drift, ifølge WHO.

Palestinske helsemyndigheter sier det skyldes både mangel på strøm og drivstoff til generatorene og skader på bygningsmassen fra israelske angrep.

WHO sier at de er ute av stand til å forsyne de større sykehusene med drivstoff og livreddende medisiner og utstyr på grunn av manglende sikkerhetsgarantier. De krever derfor en umiddelbar såkalt humanitær våpenhvile.

Mange sykehus stengt

Blant sykehusene som venter på forsyninger fra WHO, er det store al-Shifa-sykehuset i Gaza by, der sengebelegget er på nesten 150 prosent.

Det indonesiske sykehuset ble natt til tirsdag tvunget til å innstille en del av virksomheten på grunn av mangel på drivstoff, og det tyrkiske, som er det eneste med onkologi-avdeling, må også begrense driften.

I tillegg til sykehusene som er ute av drift etter angrep, har seks andre sykehus på Gazastripen allerede stanset driften på grunn av mangel på drivstoff.

Tusener kan dø

Om det ikke snart kommer inn hjelp, risikerer tusener av pasienter å dø eller få alvorlige komplikasjoner, blant dem 1000 på dialyse, 130 spedbarn i kuvøse og intensivpasienter som venter på livreddende kirurgi.

WHO skriver at de i samarbeid med UNRWA leverte drivstoff til fire sykehus i Sør-Gaza, men det var ikke mer enn det som trengs for å drive ambulanser og kritiske sykehusfunksjoner i 24 timer.

Noe medisinsk utstyr er også levert til de fire sykehusene. Noen steder ble utstyr båret direkte inn på operasjonssaler der leger har operert uten anestesi og nødvendig utstyr, skriver WHO.

Fra desperat til katastrofal

Israel trappet tirsdag opp bombingen av mål på Gazastripen i forkant av en sannsynlig bakkeoffensiv. Bare det siste døgnet er 700 mennesker drept i luftangrepene.

WHO sier at situasjonen for befolkningen i Gaza nå er desperat, og at den fort blir katastrofal om ikke drivstoff og andre forsyninger raskt kommer inn.