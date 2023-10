Kjent russisk antikrigsaktivist død etter «fall fra høyde»

Den russiske aktivisten Olga Nazarenko er død etter det som beskrives som et mystisk fall. Hun var høylytt i sin motstand mot Kreml.

Ifølge lokale medier døde Olga Nazarenko på sykehus etter et «fall fra en høyde» for to uker siden. Fallet blir beskrevet som en ulykke.

Flere Kreml-motstandere har mistet livet i fallulykker. I tillegg døde en antikrigsaktivist i Rostov i Sør-Russland i politiets varetekt, etter påstått tortur, tidligere i år, skriver The Telegraph.

På Facebook var det flere som reagerte på dødsfallet.

«Forbannet være kannibalene som fortærer våre beste», skrev en person.

«Vår ubøyelige Olga. Har de drept deg?», skrev en annen.

Angrepet på gaten

Nazarenko arrangerte ukentlige protester, til tross for at hun jevnlig ble arrestert av politiet.

Hun skal ha også blitt angrepet på gaten og mistet jobben som førsteamanuensis ved et lokalt medisinsk universitet på grunn av protestene.

Hundretusener av russere har flyktet fra Russland, men Nazarenko, som var gift og hadde en voksen datter og en liten sønn, uttalte til Radio Free Europe/Radio Liberty at hun følte det var hennes plikt å bli.

– Russland er mitt land, ikke bare makthaverne og deres støttespillere. Jeg vil ikke la noen drive meg ut av landet mitt, sa hun i fjor.

Skolebesøk

Kreml har omstilt det russiske samfunnet og den russiske økonomien til krig etter at de innledet sin fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, og indoktrinerer folk gjennom propaganda, skriver The Telegraph.

Denne uken fortalte en skole i Nizjnij Novgorod-regionen i Russland at de hadde tatt imot en veteran fra Wagner-gruppen for å fortelle om sine erfaringer fra fronten.

Et bilde på skolens sosiale medier viste Wagner-veteranen i uniform med og tre medaljer stående i klasserommet. På et bord foran han sto en rakettkaster.

Skolen beskrev Wagner-soldaten som en krigshelt, men unnlot å nevne at han også var dømt for minst to drap før han vervet seg inn i Wagner-gruppen.

«Klassemøtet var svært populært blant sjuendeklassingene», skriver skolen.