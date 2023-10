Frigitt 85-åring sier Hamas' fangevoktere behandlet henne godt

Her gir hun gisseltakeren en hilsen

Your browser doesn't support HTML5 video.

NTB

85 år gamle Yocheved Lifshitz forteller at hun ble slått og gikk gjennom et helvete da hun ble bortført av Hamas, men at hun som gissel ble behandlet bra.

Lifshitz ble sluppet fri mandag sammen med en annen eldre israelsk kvinne. Tirsdag møtte hun pressen i Tel Aviv sammen med datteren Sharone.

Ifølge 85-åringen ble hun holdt fanget i en tunnel sammen med 50–60 andre mennesker. Her sov de på madrasser, fikk agurk og ost å spise, det samme som Hamas-vaktene, og hver andre eller tredje dag fikk de helsetilsyn av en lege.

– Rene forhold

Hver vakt hadde ansvar for om lag fem gisler, og de tok hånd om «hver minste detalj», også kvinners hygiene, forteller Lifshitz, ifølge BBC. Forholdene hun ble holdt under var «rene», oppgir hun.

85-åringen, som satt i rullestol på pressekonferansen og ofte lot datteren snakke for seg, forteller videre at hun ble slått med en kjepp da hun ble bortført til Gazastripen på en motorsykkel under Hamas-angrepet 7. oktober.

– Jeg gikk gjennom et helvete, sier 85-åringen om opplevelsen.

– Gjerdet hjalp ingenting

– De la meg på en motorsykkel, sprengte det elektroniske gjerdet som det kostet milliarder å bygge, men det hjalp ingenting. Jeg ble tatt som gissel, det var ingen forskjell mellom gamle og unge. Det var veldig smertefullt. De slo meg i ribbeina og gjorde det vanskelig for meg å puste, sa 85-åringen, ifølge den israelske avisa Haaretz.

Hun skal også ha blitt tvunget til å gå flere kilometer.

– Vi kom fram til en tunnel, deretter gikk vi på våt bakke i flere kilometer, det var et gigantisk tunnelsystem, som edderkoppnett, sier hun.

Hun sier også at Hamas behandlet dem vennlig og tok vare på alle deres behov.

– Vil ikke skade deg

Ifølge datteren tok fangevokterne smykkene til moren da hun ble kjørt til Gazastripen. Da hun gikk av motorsykkelen, ble hun fortalt at «de trodde på Koranen» og at de derfor ikke kom til å skade henne.

Hamas varslet sent søndag kveld at de to eldre kvinnene kom til å bli satt fri av humanitære årsaker i løpet av mandagen. Gruppen gjorde det også klart at de ikke kom til å kreve noe i gjengjeld.

Den andre kvinnen som ble sluppet fri, er Nurit Cooper, som er 79 år gammel. Qatar og Egypt har ifølge Hamas meklet fram løslatelsen.

Nyhetsbyrået AP skriver at kvinnene og deres ektemenn ble tatt fra sine hjem i kibbutzen Nir Oz. Ektemennene på 83 og 84 år er ikke sluppet fri.

– Lettet, men ikke ferdig

– Selv om jeg ikke kan få uttrykt med ord hvor lettet jeg er over at hun nå er trygg, er jeg stadig opptatt av å sikre løslatelsen av min far og alle dem – rundt 200 uskyldige mennesker – som fortsatt er gisler i Gaza, skriver Lifshitz' datter Sharone Lifschitz i en uttalelse.

Datteren, som staver etternavnet sitt på en annen måte, har fortalt at foreldrene er fredsaktivister. Faren pleide å dra til Gaza-grensen for å hente palestinere og kjøre dem til Øst-Jerusalem for helsehjelp.

Hamas holder fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger, blant dem utenlandske statsborgere, ifølge den israelske hæren (IDF). Det er uklart hvor mange sivile og hvor mange soldater det er blant dem.

Løslatelsene kom i stand ved hjelp av mekling og tilrettelegging fra Qatar, Egypt og den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Fredag slapp Hamas fri to amerikanske statsborgere, en kvinne og hennes 17 år gamle datter.

Videoer fra Israel og Hamas

Mandag kveld offentliggjorde Hamas en video som viser øyeblikket der Lifshitz og Cooper ble overlatt til Røde Kors. Væpnede palestinere gir drikke og snacks til de to kvinnene og leier dem mot Røde Kors-ansatte. Rett før videoen slutter, snur Lifshitz seg for å ta en av fangevokterne i hånden.

Omtrent samtidig offentliggjorde Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet et videoopptak som viser en rekke fanger fra Hamas-angrepet. De fleste har rene uniformer, men en er iført en blodig t-skjorte og en annen vrir seg i smerte. Mennene er iført håndjern og snakker om 7. oktober-angrepet. De sier de hadde ordre om å drepe unge menn og bortføre kvinner, barn og eldre, og at de ble lovet belønning i form av penger.

Nyhetsbyrået AP har ikke verifisert noen av videoene og påpeker at oppførselen til fangene kan ha vært påvirket av press.