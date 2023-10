Israels angrep og blokade er dødsdom for babyer i Gaza

Palestinske leger og sykepleiere kjemper døgnet rundt for å holde liv i for tidlig fødte babyer på Al Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah sør på Gazastripen. Sykehuset er nå i ferd med å gå tom for drivstoff til generatorene, noe som vil være en dødsdom for mange av babyene. Foto: AP / NTB

En nyfødt baby vrir seg urolig i en kuvøse på Al Aqsa-sykehuset i Gaza by. En respirator hjelper ham med å puste, men snart frykter legene at det er slutt.

En slange gir den lille kroppen intravenøs næring, ved siden av kuvøsen blinker monitorer faretruende.

Legene på avdelingen kjemper dag og natt for å holde liv i babyer som denne, vel vitende om at lagrene av drivstoff på Gazastripen er i ferd med å tømmes. Aggregatene som skaffer strøm, kan dermed snart stanse.

Når strømmen forsvinner, vil også pustemaskiner og annet utstyr slutte å virke. Det vil være en dødsdom for små babyer som denne.

– Det hviler et enormt ansvar på oss, sier sjefen for Al Aqsa-sykehuset, Iyad Abu Zahar.

Risikerer å dø

På de andre sykehusene på Gazastripen bærer legene på den samme frykten. Minst 130 for tidlig fødte babyer risikerer å dø som følge av Israels blokade, advarer helsearbeidere.

Minst 50.000 gravide kvinner er også i stor fare, ettersom sykehusene er overfylt av sårede etter over to uker med massiv israelsk bombing, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

5500 av dem har termin i løpet av en måned, men de færreste av dem kan regne med å føde under trygge forhold på et sykehus.

Har måttet stenge

Minst sju av de nesten 30 sykehusene og klinikkene på Gazastripen har alt måttet stenge dørene, enten som følge av skader fra israelske angrep eller på grunn av mangel på strøm, vann, medisiner og medisinsk utstyr.

Legene på de gjenværende sykehusene forteller om katastrofale forhold og mangel på det meste, bortsett fra pasienter.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) opplyste søndag at sykehusene på Gazastripen vil gå tom for drivstoff til strømaggregatene i løpet av tre dager.

Dømmes til døden

De israelske angrepene har hittil kostet over 5000 liv, over 2000 av dem barn, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Denne babyen på al-Shifa-sykehuset ble såret i et angrep i Gaza by. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

– Verden kan ganske enkelt ikke se på at disse babyene dør som følge av blokaden av Gazastripen, sier lederen for hjelpeorganisasjonen Medical Aid for Palestinians, Melanie Ward.

– Dersom man ikke gjør noe, så dømmer man disse babyene til døden, sier hun.

Ingen av de 34 første lastebilene med nødhjelp som slapp inn på Gazastripen i helgen, hadde med seg drivstoff. Israel frykter at det vil havne i hendene på Hamas.

Ifølge WHOs talsperson Tarik Jašarević trengs det 150.000 liter med drivstoff for å sikre strømforsyningen til de fem største sykehusene i Gaza.

Kritisk

– Dersom generatorene stanser, noe vi tror kan komme til å skje i løpe av de neste timene, vil det bli svært kritisk for kuvøsene på intensivavdelingen, sier Abu Zahar.

Noen av babyene vil dø i løpet av få timer, andre i løpet av dager, advarer Guillemette Thomas, som er medisinsk koordinator for Leger Uten Grenser i de palestinske områdene.

– Disse babyene er helt åpenbart i fare, sier hun.

– Det er helt kritisk at vi tar vare på disse babyene, slik vi også må ta vare på Gazas innbyggere som de siste to ukene har lidd under bombingen, sier Thomas.

Mangler alt

Israel har bedt alle innbyggerne nord på Gazastripen om å flykte sørover, noe Nesma al-Haj gjorde. I flyktningleiren Nuseirat 10 kilometer sør for Gaza by fødte hun en datter.

Tilstanden ble raskt kritisk for den lille jenta, som nå er innlagt på Al Aqsa-sykehuset.

– Men sykehuset mangler utstyr. Dersom forholdene blir verre, frykter vi at de vil gå tomme for medisiner, forteller hun.

Problemene forsterkes av at Israel har kuttet forsyningen av rent drikkevann. Mange mødre på Gazastripen tvinges derfor til å bruke urent vann i babymaten. Dette har gjort mange kritisk syke, forteller Abu Zahar.

Tragisk situasjon

En liten palestinsk jente blir båret ut av ruinene av et hus etter et israelsk angrep mot Khan Yunis på Gaza-stripen lørdag. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

På Al Awda-sykehuset i Jabalia har de opptil 50 fødsler daglig. Jabalia ligger helt i nord der Israel har bedt innbyggerne evakuere, men det er helt uaktuelt, sier sykehusets direktør Ahmed Muhanna.

– Situasjonen er på alle måter tragisk. Vi har nå stort underskudd både av akuttmedisin, anestesi og andre medisinske forsyninger, sier han.

Alle planlagte operasjoner er nå avlyst. Sykehuset bruker all kapasitet på barnefødsler og behandling av sårede, forteller Muhanna.

Ifølge sykehusdirektøren vil drivstofflageret bare sikre strøm i fire dager til.

Trygler

– Vi har tryglet mange internasjonale instanser, blant dem Verdens helseorganisasjon om drivstoff, men hittil til ingen nytte, sier Muhanna.

Stadig flere palestinske kvinner føder nå på FN-drevne skoler. Der har titusenvis søkt tilflukt i håp om at de skal være beskyttet mot bomberegnet, forteller Guillemette Thomas i Leger Uten Grenser.

– Disse kvinnene er i fare, og barna deres er også i fare akkurat nå. Situasjonen er kritisk, slår hun fast.