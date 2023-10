Lasteskip skal ha sunket i Nordsjøen – flere sjøfolk savnet

Lasteskipene Polesie og Verity kolliderte mellom de tyske øyene Helgoland og Langeoog i Nordsjøen. Sistnevnte skip skal ha sunket etter kollisjonen. Les mer Lukk

NTB Magnus Fossen

Én sjømann er funnet død, to er reddet og fire er fortsatt savnet etter at to lasteskip kolliderte i Nordsjøen, opplyser den tyske havarikommisjonen.