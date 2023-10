FNs hovedforsamling skal diskutere krigen mellom Israel og Hamas

FNs hovedforsamling er innkalt til et møte om krigen mellom Israel og Hamas torsdag, skriver AFP. Her fra åpningen av hovedforsamlingen i i september. Poto: Pontus Höök / NTB

NTB

FNs hovedforsamling skal torsdag møtes for å diskutere krigen mellom Israel og Hamas, ifølge AFP.

Nyhetsbyrået skriver at en rekke land, som Syria, Bangladesh, Russland, og Jordan på vegne av den arabiske grupperingen, har bedt om et møte i hovedforsamlingen. Videre heter det at hovedforsamlingens president Dennis Francis kalte inn medlemslandene i et brev mandag.

Så langt har ikke FNs sikkerhetsråd greid å bli enige om en resolusjon om krigen. Forrige uke stemte fem av femten medlemsland i Sikkerhetsrådet for en resolusjon om fordømmelse av all vold mot sivile og alle terrorhandlinger.

Det var Russland som la fram forslaget. Det fordømte ikke Hamas' handlinger spesifikt, noe som var uakseptabelt for blant annet USA, Storbritannia og Frankrike. USA la senere ned veto mot et nytt forslag fra Brasil fordi teksten ikke presiserte at Israel har rett til å forsvare seg selv.

AFP skriver at Sikkerhetsrådet skal møtes for å diskutere saken tirsdag før hovedforsamlingen trer sammen.