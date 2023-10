Russisk domstol forlenget varetekten for russisk-amerikansk journalist

Radio Free Europe-journalist Alsu Kurmasheva ble pågrepet og varetektsfengslet i Russland forrige uke. Mandag ble fengslingen forlenget til 5. desember. Foto: Artemii Shumatov / Kommersant Publishing House via AP / NTB

NTB

En russisk-amerikansk journalist som anklages for å ha brutt Russlands lover om utenlandske agenter, har fått varetektsfengslingen forlenget til 5. desember.

Alsu Kurmasheva jobber for nettavisen Tatar-Bashkir, som får økonomisk støtte av den amerikanske Kongressen og er en del av Radio Free Europe (RFE).

RFE blir regnet som en utenlandsk agent fordi den får utenlandsk støtte for å drive det russiske myndigheter anser som politisk aktivitet.

RFE opplyser at hun dro til Russland 20. mai på grunn av en nødsituasjon i familien. Mens hun 2. juni ventet på å fly tilbake fra Kazan, ble hun pågrepet og passene hennes ble beslaglagt, heter det videre.

Hun ble bøtelagt for å ikke ha registrert sitt amerikanske pass hos russiske myndigheter, og i forrige uke ble hun siktet for å ikke ha registrert seg som en utenlandsk agent, et lovbrudd som har strafferamme på fem års fengsel.

Mandagens kjennelse betyr at Kurmasheva må sitte varetektsfengslet i Kazan, hovedstaden i delrepublikken Tatarstan vest i Russland.

Hun er den andre amerikanske journalisten som blir pågrepet og fengslet i Russland siden invasjonen av Ukraina i februar 2022. Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich ble pågrepet i mars, anklaget for spionasje. Han avviser anklagene. Siden den gang har nesten alle amerikanske journalister forlatt Russland.