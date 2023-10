Hamas anklager Israel for å ha drept fengslet leder

NTB

Hamas anklager Israel for å drepe en høytstående leder i gruppa som ble holdt i fengsel.

Lederen det er snakk om, er 58 år gamle Omar Daraghmeh, som kommer fra byen Tubis nord på den okkuperte Vestbredden.

Israelske myndigheter opplyste mandag at en palestinsk innsatt som ble født i 1965, er død etter å «ha følt seg dårlig og oppsøkt fengselsklinikken for tester». Den innsatte ble ikke navngitt, men det ble opplyst at han kom fra nord på Vestbredden.

Videre heter det at de undersøker omstendighetene rundt dødsfallet, som Hamas beskriver som en «likvidering». De har ikke umiddelbart respondert på Hamas' anklage.