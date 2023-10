Røde Kors bekrefter at Hamas har løslatt to gisler

NTB

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bekrefter at to gisler er sluppet fri fra Hamas' fangenskap på Gazastripen.

Tidligere mandag kveld hevdet en Hamas-talsmann at to kvinner er sluppet fri av «humanitære årsaker».

Talsmannen, Abu Ubaida, hevder at dette har skjedd etter megling med Qatar og Egypt.

– Vi bestemte oss for å slippe dem fri på grunn av humanitære og helsemessige årsaker. Til tross for det, nektet fienden å ta dem imot fredag, heter det i uttalelsen.

Egyptiske medier skriver at gislene blir sluppet fri over Rafah-overgangen som grenser til Egypt.

Grepet i sine hjem

Israelske medier har identifisert gislene for å være israelske kvinner på 79 og 85 år.

Nyhetsbyrået AP skriver at de ble tatt av Hamas i sine hjem i kibbutzen Nir Oz lørdag 7. oktober. Også ektemennene deres ble tatt som gisler, og de er ikke sluppet fri.

ICRC uttaler at de la til rette for løslatelsen, og at de brakte kvinnene ut av Gazastripen.

– Vår rolle som en nøytral megler gjør dette mulig, og vi er klare for å legge til rette for framtidige løslatelser. Vi håper de snart er sammen med sine kjære, skriver ICRC på X/Twitter.

Se video: Derfor er det krig

Over 200 gisler

Israel har ikke kommentert saken. Minst 222 personer har blitt tatt til fange av militante palestinere og brakt til Gazastripen, ifølge det israelske militæret. Fredag ble to amerikanske borgere sluppet fri.

Lørdag sa Hamas at de ville løslate to gisler. De hevdet, som nå, at det var av humanitære årsaker. Også da sa Hamas at Israel ikke ønsket å ta dem imot. Israel omtalte uttalelsen som propaganda.