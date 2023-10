Sverige bekrefter at datakabel til Estland ble påført skader

NTB

Svenske myndigheter bekrefter at en datakabel som går mellom Sverige og Estland, har blitt påført ytre skader.

– Det er bekreftet at kabelen har blitt ødelagt som følge av ytre påkjenning, uttaler svenske myndigheter.

Nyheten om at kabelen var skadd, ble kunngjort tirsdag forrige uke. Landene har tidligere ment at noe eller noen har påført skader på kabelen, men nå blir antakelsen bekreftet av svenske myndigheter. Kabelen er ikke brutt.

Det blir antatt at kabelen ble ødelagt samtidig som en gassrørledning mellom Estland og Finland fikk skader, noe som skjedde 8. oktober. Også for gassrørledningen tror landenes myndigheter at skadene er påført utenfra.

Nato har økt patruljering i Østersjøen som følge av hendelsene.