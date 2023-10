Stoltenberg: – Ser fram til å ønske Sverige velkommen inn i Nato

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg roser den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan for at han mandag skrev under på protokollen om svensk Nato-medlemskap.