Sverige ett steg nærmere Nato-medlemskap

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har signert protokollen om svensk Nato-medlemskap. Nå skal landets nasjonalforsamling ratifisere forslaget.

– En gledelig nyhet at Tyrkias president Erdogan har sendt over ratifiseringsdokumentene til det tyrkiske parlamentet, skriver Sveriges statsminister Ulf Kristersson på X/Twitter.

– Nå gjenstår det for parlamentet å behandle spørsmålet. Vi ser fram til å bli medlem i Nato, fortsetter Kristersson.

Tyrkia og Ungarn er de eneste av Natos 31 medlemsland som ennå ikke har ratifisert Sveriges søknad om medlemskap. Finlands Nato-søknad ble ratifisert av de to landene i mars.

Kanskje medlem innen desember

Det er ikke kjent når nasjonalforsamlingen skal behandle saken. Sveriges utenriksminister Tobias Billström peker ut 28.–29. november som dato hvor Sverige kan være medlem av alliansen.

Billström sier han baserer denne tidsangivelsen på informasjon fra Nato-sjef Jens Stoltenberg. Senest lørdag snakket Stoltenberg med Erdogan om Sveriges Nato-medlemskap.

Etter at protokollen er ratifisert av nasjonalforsamlingen, skal den tilbake til Erdogan for en siste underskrift. Så er prosessen over, ifølge Billström.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har signert protokollen om Sveriges Nato-søknad. Les mer Lukk

Mye oppstyr

Erdogan har drøyd ratifiseringen av medlemskapet i lang tid. Mange mener han har brukt saken som politisk kapital, både i Tyrkia og i internasjonal politikk. Han har krevd at Sverige skulle ta avstand til den kurdiske militsen YPG og dens politiske gren PYD, noe Sverige har gjort. Koranbrenninger i Sverige har også skapt mye oppstyr i saken.

Tidligere i oktober skrev svenske medier at ledende Nato-land ville øke det økonomiske trykket på Tyrkia for å få forgang i prosessen.

På årets Nato-toppmøte i Vilnius i sommer lovte både Tyrkia og Ungarn at de nå ville legge innsigelsene til side og ratifisere Sverige så snart den politiske høsten var i gang. Det har latt vente på seg. Isteden har det kommet nye krav. Blant annet har Erdogan stilt krav om F-16-fly fra USA for å gi tommel opp til Sverige.

Viktig for Norge

For Norge er det svenske medlemskapet er svært viktig, ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Nato skal nemlig i gang med å få nye regionale planer og en ny kommandostruktur på plass.

Her skal Norge, Sverige og Danmark inngå i det fellesoperative kommandosenteret i Norfolk. Meningen er at de tre nordiske landene skal samarbeide tett.