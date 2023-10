Greta Thunberg kritiseres av Israel – fjernet bilde fra sosiale medier

Israel svarte tydelig på et innlegg i sosiale medier fra den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (20).

«Verden må si ifra og kreve umiddelbar våpenhvile, rettferdighet og frihet for palestinerne og alle sivile som er berørt», skrev Thunberg på X, tidligere kjent som Twitter.

Israels X-konto, som administreres av det israelske utenriksdepartementet, la ikke fingrene imellom da de svarte tilbake en drøy time etter Thunbergs andre utgave av innlegget.

«Greta Thunberg, Hamas bruker ikke bærekraftige materialer til sine raketter som har slaktet uskyldige israelere. Ofrene for Hamas-massakren kunne ha vært vennene dine. Si ifra», skrev kontoen.

Blå blekksprut

Thunbergs opprinnelige innlegg inneholdt et bilde av henne og tre andre aktivister med skilt med påskriften «Free Palestine», «Climate Justice Now», «This Jew Stands With Palestine» og «Stand With Gaza».

Bildet ble slettet fordi det inneholdt en blå blekksprut med et rynkete surt ansikt som satt på beina til en av aktivistene, noe Thunberg sa at hun ikke var klar over at det kunne oppfattes som et antisemittisk symbol, skriver Fox News.

En bruker på X, skrev i et svar til Thunberg:

Bildet ble slettet og senere lastet opp med blekkspruten klippet ut av fotografiet. Les mer Lukk

«Hva betyr krakenen ved siden av deg i sofaen, Greta Thunberg? Kraken var, og er, nazistenes velkjente symbol for det antisemittiske begrepet internasjonal finansjudaisme».

Innlegget til brukeren inkluderte et bilde fra en nazistisk propagandategning fra 1938 som viser en person som en blekksprut med tentakler som omkranser jordkloden, med en davidsstjerne over hodet.

Litt senere delte Thunberg et nytt identisk bilde med de samme fire personene med de samme fire skiltene, denne gangen med kosedyret klippet ut av bildet.

«Leketøyet på bildet er et verktøy som ofte brukes av autister for å kommunisere følelser», forklarte Thunberg.

Arrestert

Thunberg, som ble arrestert i forbindelse med en energidemonstrasjon i London i forrige uke, skriver på X at hun og hennes aktivister «selvsagt er imot enhver form for diskriminering og fordømmer antisemittisme i alle former og fasonger».

Søndag deltok tusenvis av mennesker i demonstrasjoner i Berlin og London for å protestere mot antisemittisme og støtte Israel, mens tusenvis av pro-palestinske demonstranter i Paris og andre byer krevde våpenhvile og hjelp til befolkningen i det beleirede Gaza.