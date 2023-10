Etterretning: Russland øker forsvarsbudsjettet kraftig

I 2024 vil om lag seks prosent av Russlands bruttonasjonalprodukt gå til landets forsvar, ifølge britisk etterretning.

Mandag skriver britisk etterretning på X/Twitter at utgiftene til Russland blir stadig mer konsentrert rundt landets krigføring i Ukraina.

I myndighetenes foreslåtte budsjett for 2024 legges det opp til en økning på rundt 68 prosent i planlagte forsvarsutgifter sammenlignet med 2023.

Dermed blir Russlands forsvarsutgifter rundt seks prosent av landets bruttonasjonalprodukt, ifølge etterretningen.

Midler til utdanning og helsetjenester vil fryses til neste år. Dette vil utgjøre et reelt kutt i midlene grunnet inflasjon. For å finansiere betalinger og helsekostnader for skadde soldater i Ukraina og familiene til de drepte i krigen, må flere midler bevilges. De skadde soldatene vil mest sannsynlig trenge livslang helsehjelp, heter det.

Ukraina har mottatt 15 milliarder euro i år

Mandag mottok Ukraina 1,5 milliarder euro som del av en større støttepakke fra EU.

Så langt i år har Ukraina mottatt 15 milliarder euro i forbindelse med støttepakken, noe som tilsvarer omtrent 176 milliarder kroner med dagens kurs. Pengene utbetales månedlig og skal bidra til å sikre Ukrainas økonomi under krigen mot Russland.

Tirsdag er det 20 måneder siden Russland invaderte Ukraina.