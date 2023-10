Journalister på Gazastripen risikerer livet for å fortelle palestinernes skjebne

Journalistene Mohammed Soboh og Said al-Tawil ble drept i et israelsk angrep mot Gaza by 10. oktober. Flere av kollegaene hjalp til å bære bårene i begravelsen. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mens Israel trapper opp angrepene på Gazastripen, er en liten gruppe journalister avgjørende for at palestinernes lidelser blir kjent for verden.