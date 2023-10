USA ber ambassadeansatte i Irak reise hjem

NTB

USA har gitt ansatte som ikke har kritiske funksjoner beskjed om å forlate ambassaden i Bagdad og konsulatet i Arbil i Irak.

Årsaken er at det har vært flere angrep mot amerikanske baser og personell den siste tiden. Amerikanske ambassadeansatte bes om å ikke bruke den internasjonale flyplassen i Bagdad på vei hjem.

Det amerikanske utenriksdepartementet oppfordrer også amerikanske statsborgere til å ikke reise til Irak.

Det har vært et økende antall angrep mot amerikanske styrker i Irak og Syria siden konflikten mellom Israel og Hamas i Gaza brøt ut 7. oktober. Forrige uke skjøt et amerikansk krigsskip ned mer enn et dusin droner og fire raketter avfyrt av iranskstøttede houthier fra Jemen.

Natt til søndag varslet at forsvarsminister Lloyd Austin at USA setter flere soldater og mer luftvern i beredskap i Midtøsten.