Ny kolonne med nødhjelp har ankommet Gazastripen

NTB

17 lastebiler med nødhjelp har ankommet Gazastripen, melder egyptiske medier. Det er andre kolonne med nødhjelp som slipper inn siden krigen begynte.

Lastebilene har ankommet via Rafah-overgangen og er lastet med nødhjelp, mat og vann.

Den første kolonnen med nødhjelp ankom lørdag. Da var det 20 lastebiler som slapp inn.

FN anslår at det trengs minst 100 lastebiler per dag for å dekke de enorme behovene for nødhjelp på Gazastripen. Søndag melder de palestinske helsemyndighetene at 266 mennesker er drept det siste døgnet.