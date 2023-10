NTB

Minst 55 mennesker er ifølge Hamas drept i israelske angrep på Gazastripen etter at Israel varslet en opptrapping av luftangrepene lørdag kveld.

– Over 50 martyrer, skriver Hamas' pressekontor i en uttalelse søndag morgen.

Det blir også oppgitt av over 30 bolighus ble ødelagt etter at en talsmann for det israelske militæret sa at angrepene kom til å bli mer intense.