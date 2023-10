Kina og Filippinene krangler etter kollisjon i omstridt havområde

Dette bildet fra 4. oktober viser et kinesisk kystvaktskip og et kinesisk militærskip (til høyre) som blokkerer et filippinsk kystvaktskip på vei til Second Thomas Shoal. Foto: Joeal Calupitan / AP / NTB

NTB

Filippinene fordømmer kinesisk kystvakt etter det de mener var en farlig blokkering av et av deres lasteskip søndag. Lovlig stans av ulovlig frakt, svarer Kina.

Kina hevder de hadde rett til å stanse et sivilt skip med det de omtaler som «illegale byggematerialer» ment for et krigsskip i Sør-Kinahavet.

De to fartøyene kolliderte, men det er ikke meldt om noen skadde. Filippinene mener kinesisk kystvakt opptrådte «farlig, uansvarlig, ulovlig og i strid med Filippinenes suverenitet».

Skipet var på vei med forsyninger til et grunnstøtt skip fra andre verdenskrig som er omgjort til en militær utpost ved atollen Second Thomas Shoal. De to landene har hatt en diplomatisk disputt den siste tida om havområdet, som Kina ser på som sitt.