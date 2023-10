USA: Mann etterlyst – skal ha drept dommer i barnefordelingssak

Politibetjenter fra sherriffkontoret i Frederick på leting etter den mistenkte 49-åringen i et nedlagt fabrikklokale i byen Williamsport i Maryland lørdag. Foto: Ric Dugan / The Frederick News-Post / AP / NTB

NTB

Politiet i delstaten Maryland etterlyser en 49-åring etter at en lokal dommer ble drept før helga. Den mistenkte hadde samme dag mistet foreldreretten.

Dommer Andrew Wilkinson (52) ble torsdag skutt og drept i sin egen oppkjørsel utenfor byen Hagerstown. Noen timer tidligere hadde Wilkinson tildelt foreldreretten til barna til 49-åringen til hans fraskilte kone. Han fikk også forbud mot å oppsøke barna.

– Det var et målrettet angrep, sa sheriff Brian Albert i fylket Washington på en pressekonferanse lørdag.

Politiet meldte lørdag at de har funnet den mistenktes bil i et skogsområde. De anser mannen som farlig og har utlovet en dusør for opplysninger som fører til pågripelse av ham.