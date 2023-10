Elon Musk går hardt ut mot hjemmekontor: – Virkelighetsfjerne

Verdens rikeste mann var tydelig på sine tanker om de som jobber hjemmefra.

Tesla-sjef Elon Musk gikk hardt ut mot hjemmekontor under Teslas telefonkonferanse om de økonomiske resultatene for det tredje kvartalet og kritiserte de på hjemmekontor for å være «virkelighetsfjerne».

Musk sier at folk som spør: «Hvorfor jobber ikke alle hjemmefra?» gir «skikkelig Marie Antoinette-vibber».

– Hvor virkelighetsfjerne må de som jobber hjemmefra være? Mens de utnytter dem som ikke kan jobbe hjemmefra. Hvorfor sov jeg på fabrikken så mange ganger? Fordi det var viktig, sier Musk og stiller dem opp mot de som jobber hjemmefra med fabrikkarbeidere, restaurantarbeidere og vareleverandører.

«Moralsk galt»

Musks kommentarer var en brå dreining fra en tidligere diskusjon i konferansen om hvor rimelige Teslas biler er.

Etter å ha delt sine tanker om hjemmekontor gjenopptok han prisdiskusjonen ved å si: «Så jeg kan bare ikke understreke igjen hvor viktig kostnadene er».

Musk har kommet med lignende kommentarer om hjemmekontor tidligere. I mai sa Musk til at han mente hjemmekontor var «moralsk galt» og sammenlignet de som benyttet seg av det med Marie Antoinettes beryktede «la dem spise kake»-uttalelse, skriver Business Insider. Historikere har forøvrig tilbakevist at den franske dronningen noen gang faktisk ytret de ordene, men sitatet er likevel klebet fast til henne.

Tesla-sjefens ønske om å være tilstede på kontoret kan komme fra hans egen arbeidsmoral - som å sove på kontoret, som ble beskrevet i biografien om Musk som kom ut tidligere i år.

Holdningen til arbeid ble også tydelig etter at Musk kjøpte opp Twitter i fjor. I november kunngjorde han at det var forventet at de ansatte skulle ha 40-timers arbeidsuker på kontoret.

Verdens rikeste

Selskapet forvandlet til og med noen av kontorene til soverom, og en tidligere Twitter-leder gikk viralt på internett for å ha sovet på gulvet for å overholde Musks tidsfrister.

Musk er verdens rikeste mann, ifølge Bloombergs milliardærindeks, som anslår nettoverdien hans til å være 226 milliarder dollar.

Under Teslas resultatkonferanse onsdag rapporterte selskapet om en omsetning på 23.35 milliarder dollar i tredje kvartal, noe som var lavere enn Wall Streets forventninger på 24.06 milliarder dollar.