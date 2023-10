Kontroversiell programleder advarer om mulig terrorangrep i USA

Infowars-grunnlegger Alex Jones i retten for å vitne under rettssaken om ærekrenkelser i Sandy Hook-saken i Connecticut, 22. september 2022. Illustrasjonsfoto.

Programlederen Alex Jones advarer mot potensielle terrorangrep i USA i kjølvannet av Hamas nylige angrep på Israel.

Under en opptreden i en podkast sier Jones at «USA har det samme problemet» som israelerne, som trodde de var trygge på grunn av sitt teknologisk avanserte forsvar.

Den 7. oktober gjennomførte Hamas det dødeligste militante palestinske angrepet på Israel noensinne. Israel iverksatte deretter kraftige luftangrep mot Gaza.

Stempler migranter som insekter

Uten å legge frem bevis sier Jones at han mener det «bare er et spørsmål om når, ikke om» det vil komme et angrep på USA som ligner på det Israel opplevde, skriver Newsweek.

– Kanskje israelerne trodde de var trygge med «Iron Dome» og all sin høyteknologiske sikkerhet, og kanskje de hadde så store vrangforestillinger at de trodde de var trygge, så jeg sier det igjen: USA har det samme problemet, sier Jones.

Deretter advarer han mot migranter som kommer inn til USA:

– Vi har tatt inn millioner av disse menneskene. Nå ser du at de strømmer inn i amerikanske byer, blant annet i Texas, som maur fra en maurtue eller bier fra en bikube. Og de slutter seg åpenlyst til Black Lives Matter og sier «styrt Amerika». Uansett hvordan du vrir og vender på det, kommer disse menneskene i gjennomsnitt ikke til å assimilere seg. De kommer bare til å prøve å erobre oss, de er allierte av det demokratiske partiet. Det er enda en grunn til at grensen må stenges, og vi må deportere alle disse menneskene nå, sier Jones.

– Når og hvis det skjer terrorangrep i dette landet - jeg tror det bare er et spørsmål om når, ikke om - må vi alle holde FBI og justisdepartementet ansvarlige, legger han til.

Konspirasjonsteorier

Jones eier nettstedet InfoWars og er kjent for å spre konspirasjonsteorier.

Han har blitt funnet skyldig i flere sivile søksmål anlagt av familiene til ofrene for skoleskytingen på Sandy Hook-skolen etter at Jones kom med ubegrunnede påstander om at hendelsen i 2012 var en «bløff».

Han har blitt dømt til å betale 1,5 milliarder dollar i erstatning, men ifølge medier har han så langt nektet å gjøre det.

Nylig skapte han kontrovers under en opptreden på en russisk statseid TV-kanal i september da han sammenlignet «kontrollen» som han sier av noen av USAs rikeste personer har med terroristene bak 11. september-angrepene.

Jones beskyldte «oligarker» som «Klaus Schwab og Bill Gates» for å styre USA, og hevdet uten bevis at de «arresterer alle» og at «landet vårt er tatt til fange».

– De er så vant til å utøve amerikansk makt, til landet de har kapret, som kaprere som tar over et fly. De flyr det amerikanske flyet inn i bygningen - som 11. september – som er Russland. Derfor prøver jeg å stoppe det, sa Jones.