Mann i USA fikk 1,4 millioner dollar i fartsbot

En mann som ble tatt for å kjøre for fort på en motorvei i USA i delstaten Georgia, ble forvirret da politiet ga ham en bot på 1,4 millioner dollar.

Mannen forteller at han kjørte hjem gjennom byen Savannah 2. september da politiet tok ham i å kjøre 90 kilometer i timen i en 55-sone.

Selv om han forventet en saftig bot, ble han overrasket da han ble ilagt en syvsifret sum.

Han ringte retten i den tro at beløpet var en skrivefeil, men fikk beskjed om at han enten måtte betale beløpet eller møte i retten.

– «1,4 millioner dollar», sa damen på telefonen. Jeg sa: «Dette kan være en skrivefeil», og hun sa: Nei, sir, enten betaler du beløpet som står på boten, eller så møter du i retten 21. desember klokken 13.30», forteller han.

Brukes automatisk

Forsvarsadvokat Sneh Patel sier at han aldri før har sett en så høy bot for en slik forseelse.

– Ikke 1,4 millioner dollar, det er noe som brukes i saker som omhandler narkotikahandel, drap eller grove overfall, noe i den duren, forteller han.

1,4 millioner dollar tilsvarer rundt 15,5 millioner kroner.

Heldigvis for mannen var den enorme summen bare en «fylltekst» som han aldri var forventet å betale, skriver New York Post.

Det store beløpet ble generert av programvare som brukes av den lokale tingretten og som automatisk brukes på fartssyndere som kjører i meget høy hastighet.

Ikke ment som trussel

Joshua Peacock, talsmann for Savannahs bystyre, forteller at alle som blir tatt for å kjøre mer enn 55 kilometer i timen over fartsgrensen havner innenfor denne kategorien.

En dommer vil fastsette den reelle boten som ikke kan overstige 1000 dollar, pluss statlige kostnader, ved det obligatoriske rettsmøtet.

– Vi utsteder ikke denne «fyllteksten» som en trussel for å skremme noen til å møte i retten, selv om denne personen har hørt noe annet fra noen i vår organisasjon, sier Peacock i en uttalelse.

– Programmererne som har utviklet programvaren, har brukt et så stort tall som mulig, fordi fartsbøter av den typen er obligatoriske for retten og ikke har noe botbeløp knyttet til seg når de utstedes av politiet, fortsetter han.

Byen har brukt systemet siden 2017, men «jobber med å justere fylltekst-språket for å unngå forvirring».