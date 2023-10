Ukraina: Flere drept i russisk rakettangrep mot posthall i Kharkiv

NTB

Minst seks personer er drept i et russisk rakettangrep mot en posthall i Ukraina nest største by Kharkiv, ifølge den lokale guvernøren.

– I tillegg er 14 personer såret, melder Kharkiv-guvernør Oleh Synjehubov. Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at flere er drept i angrepet.

Statlig ukrainsk TV melder sent lørdag at det er snakk om to raketter som har truffet et senter for postsortering. Opplysningen kommer fra påtalemyndigheten i byen. Synjehubov skriver på Telegram at bygningen kun benyttes av sivile funksjoner.

Omstendighetene er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Russland har ikke kommentert påstanden fra ukrainske myndigheter.

Tidligere lørdag ble tre personer er drept og fire såret i russiske angrep mot byer og landsbyer øst og sør i Ukraina.