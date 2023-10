Gaza får nødhjelp for første gang på to uker

NTB

Lastebiler med nødhjelp har ankommet Gazastripen. Det er første gang siden krigen begynte at nødhjelp slipper inn i området.

De 20 lastebilene frakter medisiner, medisinsk utstyr og noe mat, opplyser Hamas' pressekontor.

– Men forsyningene kommer ikke til å endre den katastrofale medisinske situasjonen i Gaza, understreker Hamas.

Nødhjelpen slapp inn etter en uke med intens megling mellom en rekke diplomater og etter at både USAs president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken har besøkt Israel.

Full blokade i to uker

Det er første gang på to uker at nødhjelp slipper inn til Gaza etter at Israel erklærte krig mot Hamas og innførte full blokade av området.

Siden er over 4100 palestinere drept og over 13000 såret i israelske luftangrep, de fleste sivile, ifølge Hamas' helsedepartement.

Om lag 1400 mennesker ble drept i Hamas-angrepet, også her var de fleste ofrene sivile. I tillegg ble 200 personer bortført til Gazastripen der de nå holdes som gisler.

Natt til lørdag gjennomførte Israel nye luftangrep mot Gazastripen, blant annet mot Rafah, der grenseovergangen ligger.

Maten minker

Sivilbefolkningen på Gazastripen mangler nå både mat, rent vann, medisiner, drivstoff og strøm. Det som passerte grensen lørdag, er langt fra nok til å dekke behovene. Mange spiser kun ett måltid om dagen og må drikke skittent vann fra brønner for å overleve.

På egyptisk side av grensen venter over 200 lastebiler med 3000 tonn nødhjelp på å slippe inn, men inntil videre har Israel kun åpnet for 20 lastebiler.

Da nødhjelpskolonnen begynte å bevege på seg ved 9-tiden lørdag, sendte egyptisk TV direkte fra begivenheten. Bildene viste flere lastebiler som krysset grenseovergangen. Kort tid etter meldte en palestinsk grensevakt at lastebilene var kommet fram til Rafah på den palestinske siden av grensen.

– Åpent for utlendinger

Tidligere lørdag meldte USAs ambassade i Jerusalem at grensen trolig kom til å åpne klokka 10 lokal tid (9 norsk tid), og at det også ville være mulig for utenlandske statsborgere å forlate Gazastripen.

Det befinner seg rundt 200 norske borgere på Gazastripen, og UD har sendt et team til Egypt for å bistå de som eventuelt slipper ut av den krigsherjede enklaven.

– Vi vil informere norske borgere direkte så snart vi vet om grensen åpnes for utreise, skriver pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i en SMS til Dagbladet lørdag morgen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er selv i Egypt lørdag, der han skal delta på et krisemøte om krigen sammen med en rekke andre ledere.

Til NRK sier Eide at lørdagens nødhjelpsleveranse kun må være begynnelsen.

Drivstoff og vann

Israel har også stanset drivstoffleveranser og vanntilførselen til den palestinske enklaven. Som følge av drivstoffmangel er ingen kraftverk på Gaza lenger er i drift.

Lørdagens nødhjelpskolonne inneholder ikke drivstoff, som også trengs for å holde strømaggregater ved sykehusene gående.

Grensen ved Rafah sør på Gazastripen er den eneste som ikke kontrolleres av Israel, men israelske myndigheter har stilt strenge krav før de ville åpne for nødhjelp. Ett av kravene er at ingenting havner i hendene på Hamas. Et annet er at hjelpen ikke blir sendt til innbyggere nord på Gazastripen, som Israel ønsker å tømme for sivile før en eventuell bakkeinvasjon.