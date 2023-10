Gilbert raser etter at nytt sykehus fikk ordre om evakuering

Overlege Mads Gilbert er for tiden i Kairo og venter på å komme inn i Gaza for å yte medisinsk hjelp. Her avbildet i Tromsø. Foto: Astrid Pedersen / NTB

NTB

Uforståelig, tåpelig og umulig, mener lege Mads Gilbert etter at et sykehus hvor mange tusen palestinere søker tilflukt, er beordret evakuert av Israel.

Palestinsk Røde Halvmåne sa fredag kveld at de hadde fått et varsel fra det israelske militæret om umiddelbart å evakuere Al-Quds-sykehuset på Gazastripen.

Sykehuset har for tiden rundt 400 pasienter, og 12.000 sivile har søkt ly fra israelske luftangrep der.

– Det er en absolutt uforståelig, tåpelig og umulig ting å gjøre, sier Gilbert i et lydopptak lagt ut på X natt til lørdag.

– Men nå har de bombet rundt Al-Quds de siste kveldene, og israelerne er veldig opprørt over at de ikke får tømt sykehuset. Det står trolig i veien for en teppebombing av hele Gaza by, hevder Gilbert.