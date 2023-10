Natalie får feire 18-årsdagen sin i det fri etter to uker som Hamas-gissel

Israel publiserte sent fredag dette bildet av de frigitte gislene Judith Raanan og datteren Natalie. I midten Gal Hirsch, myndighetenes spesialkoordinator for gisselforhandlingene. Foto: Israelske myndigheter / AP / NTB

NTB

En amerikansk 17-åring og hennes mor ble fredag frigitt tilbake til Israel. Hamas åpner for å slippe flere fri av de gislene de definerer som sivile.

De to israelsk-amerikanske gislene Judith Tai Raanan og hennes datter Natalie Shoshana Raanan (17) fra Chicago ble løslatt som følge av Qatars og Egypts innsats og overlatt til Røde Kors.

– Hun har det fint. Hun har det veldig fint. Jeg er oppløst i tårer og føler meg veldig, veldig bra, sier Uri Raanan, Natalies far, til nyhetsbyrået AP etter løslatelsen.

71-åringen sier håpet ble tent da han så på TV tidligere på dagen at en amerikansk mor og hennes datter skulle løslates av Hamas. Deretter ble det noen timer i sitrende spenning før han endelig fikk den gode nyheten.

Natalie får nå muligheten til å feire 18-årsdagen sin neste uke hjemme med familie og venner.

– Det føles fantastisk – det er den beste nyheten man kan få, sier faren.

Kan komme flere

Hamas sier at de samarbeider med meklere fra Qatar og Egypt om løslatelse av det de kaller de sivile gislene som ble tatt under angrepet 7. oktober, dersom sikkerheten tillater det.

Noen av gislene er israelske militære.

Det tyder på at flere gisler kan bli løslatt i de nærmeste dagene. Qatar bekrefter at de mekler – og sier de håper på at noen av de rundt 200 andre gislene snart er fri igjen.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at en utsending fra USAs ambassade i Israel snart møter de to løslatte gislene. Han sier det fortsatt er ti savnede amerikanere og at USA vet at noen av dem holdes som gisler av Hamas. Han oppfordret Hamas til å slippe dem løs umiddelbart.

De to kvinnene var på ferie i Israel for å besøke bestemoren i kibbutzen Nahal Oz som fylte 85 år, da de ble tatt. Det er ikke klart hva tilstanden deres er, men president Joe Biden sa seg overlykkelig over at de er fri.

Press på Israel

Bloomberg skriver at USA og europeiske land for tiden legger press på Israel for å utsette sin planlagte bakkeoffensiv og gi tid til forhandlinger om gislene som foregår i regi av Qatar.

Forhandlingene med Hamas, som står på terroristlista til både USA og EU, er sensitive og kan falle i fisk, sier kilder med kjennskap til saken, ifølge Bloomberg.

Men de mener det er tegn som tyder på at forhandlingene kan føre til at iallfall noen av gislene som ble tatt 7. oktober, blir løslatt uten at palestinske fanger i israelske fengsler settes fri, i tillegg til de to amerikanerne.

Det har i over en uke vært ventet at Israel innen få dager ville iverksette en massiv bakkeinvasjon for å knekke Hamas og finne gislene. Flere hundre tusen soldater står oppmarsjert langs Gazas grense. Men foreløpig har det ikke skjedd noe.

Men gislene er samtidig blitt en vanskelig stor sak for den israelske regjeringen etter hvert som familiene til de bortførte har lansert større kampanjer for å få dem løslatt og unngå at de blir drept i luftangrep.

Innflytelse hos Hamas

Qatar har forbindelser til Hamas fordi landet er en viktig leverandør av bistand til Gaza, og to av Hamas' toppledere bor i den lille golfstaten.

En talsmann for Qatars utenriksdepartement sier at Qatar har meklet mellom Hamas og USA, og at løslatelsen av de to kvinnene fulgte etter flere dager med kontinuerlig kommunikasjon mellom alle involverte parter.

Hamas tok minst 203 gisler, både israelere og utlendinger fra mange land, da de tidlig om morgenen 7. oktober brøt seg gjennom grensegjerdet og angrep byer og kibbutzer rundt Gazastripen, samt en musikkfestival like ved grensa.

20 mindreårige

Hundrevis av mennesker ble drept i angrepet, og flere hundre er fortsatt savnet.

Israels militære sa fredag at de fleste av gislene i Gaza er i live, selv om enkelte er funnet døde. 20 av gislene er mindreårige, mens mellom ti og 20 er over 60.

Israel iverksatte en massiv bombekampanje mot Gaza som så langt har kostet minst 4100 mennesker livet, de fleste sivile, og lagt hele bykvartaler i den lille landstripen i grus.