Amerikanske Abrams-stridsvogner på øvelse i Latvia i 2016. Voice of America melder at Ukraina har mottatt samtlige av de 31 stridsvognene av typen USA lovte landet i januar.

– Men det er klart at krigen ikke avsluttes i år.

I september mottok Ukraina de første stridsvognene av typen Abrams fra USA. Resten av de totalt 31 stridsvognene ankom det krigsherjede landet i disse dager.

Ankomsten til samtlige av de amerikanske stridsvognene kan være for sen. Det skriver Newsweek og Voice of America.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

For sene til sommerens motoffensiv

Det var i januar USAs president Joe Biden lovet Ukraina å bidra med Abrams-stridsvogner. Lovnader kom også fra andre land, deriblant Storbritannia, Tyskland og Norge. De to sistnevnte har sendt stridsvogner av typen Leopard 2.

Leopard-stridsvognene har Ukraina brukt i kampen mot den russiske invasjonsstyrken i flere måneder, samt vært en del av den lenge varslede motoffensiven. De amerikanske Abrams-vognene har så vidt satt sine belter på ukrainsk jord.

– For i år ser det ut til å være for sent, men det er klart at krigen ikke avsluttes i år, sier det ukrainske parlamentsmedlemmet Oleksiyj Gonsjarenko til Newsweek.

Han mener de 31 stridsvognene nå ikke kommer til å utgjøre noe særlig forskjell. Det understrekes likevel at Ukraina er takknemlig for stridsvognene.

Se video: Putin latterliggjøres etter dette

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin latterliggjøres etter dette

– Opp til Ukraina å bestemme

Til tross for at ankomsten er for sen til å spille en sentral rolle i motoffensiven mener USA å ha holdt sin del av avtalen. USA har lenge varslet at stridsvognene mest sannsynlig skulle ankomme Ukraina i september.

– Vi har holdt vår del av avtalen. Nå er det opp til Ukraina å bestemme hvor og når de vil benytte kapasiteten, sier oberst Martin O’Donnell til Voice of America. Han er talsmann for amerikanske styrker i Europa og Afrika.

Da de første Abrams-stridsvognene ankom Ukraina uttrykte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takknemlighet.

– Abrams er i Ukraina og blir klargjort for å styrke brigadene våre. Jeg er takknemlig for at de allierte innfrir forpliktelsene, skrev Zelenskyj i sosiale medier i slutten av september.

Sammen med de siste Abrams-stridsvognene er også de ukrainske soldatene som skal operere vognene tilbake i Ukraina etter opplæring og trening. Med seg har de reservedeler til stridsvognene.

Trusler fra Russland

De første Abrams-stridsvognene ankomst falt ikke i god jord i det russiske maktapparatet.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov mener Abrams-stridsvognene kommer til å ende opp i flammer ved fronten.

– Alt dette vil på ingen måte påvirke kjernen av den militære spesialoperasjonen eller utfallet av den. Det er intet universalmiddel, intet enkeltvåpen som kan endre maktbalansen på slagmarken. Også disse vil brenne, sa Peskov under en pressekonferanse tirsdag 26. september, ifølge NTB.