Hamas sier de forhandler med meklere om de «sivile» gislene

NTB

Hamas sier at de samarbeider med meklere fra Qatar og Egypt om løslatelse av det de kaller de sivile gislene som ble tatt under angrepet 7. oktober.

Etter at to amerikanske gisler ble løslatt fredag, sa Hamas at de samarbeidet med alle meklere om å sette fri de sivile dersom sikkerheten tillot det.

De to israelsk-amerikanske gislene Judith Tai Raanan og hennes datter Natalie Shoshana Raanan ble løslatt som følge av Qatars og Egypts innsats og overlatt til Røde Kors.

Det tyder på at flere gisler kan bli løslatt i de nærmeste dagene. Qatar bekrefter at de mekler, og sier de håper at flere gisler blir satt fri.