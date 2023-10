Fransk etterretning: Ingenting tyder på at sykehusangrep var israelsk angrep

Dette utdelte satellittbildet fra Maxar Technologies tatt 19. oktober 2023 viser ødeleggelsene etter angrepet som fant sted 17. oktober 2023 på Al-Ahli sykehus og området rundt i Gaza by. Den palestinske militante gruppen Hamas anklaget Israel for å stå bak eksplosjonen, men Israel hevder det er Islamsk Hellig krig som avfyrte raketter, som kom ut av kontroll. Les mer Lukk

NTB

Den franske militæretterretningen finner ikke bevis for at Israel sto bak eksplosjonen ved et sykehus i Gaza som kostet hundrevis av mennesker livet.