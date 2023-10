Israel bekrefter at Hamas har løslatt to amerikanske gisler

NTB

En Hamas-talsmann sier at gruppa har løslatt to amerikanske gisler av humanitære årsaker. Israel bekrefter at de to, en mor og datter, er løslatt.

Nyhetsbyrået Reuters siterer Hamas-talsmann Abu Ubaida på at de to er løslatt. Videre heter det at dette har skjedd etter megling med Qatar.

Det har skjedd av «humanitære årsaker og for å bevise til det amerikanske folk at påstandene fra Biden og hans fascistregjering er usanne og grunnløse», sier Ubaida.

En kilde med kjennskap til saken sier til Reuters at de har oppholdt seg med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Reuters siterer israelske myndigheter på at de er på vei til en militærbase sentralt i Israel, og at det er snakk om Judith og Natalie Raanan.

Ifølge israelske tall ble minst 203 personer bortført fra Israel på ordre fra Hamas og ført til Gazastripen etter angrepet 7. oktober. Rundt 30 barn og tenåringer skal ha blitt tatt.

Tidligere fredag sa det israelske forsvaret at et flertall av gislene er i live, og at de arbeidet med å forhøre militante islamister som var pågrepet for å finne ut hvor de andre gislene ble holdt.