Tyskland klargjør militæret for mulige evakueringer fra Midtøsten

NTB

Den tyske hæren har sendt ekstra styrker til Middelhavet for å forberede seg på en mulig evakuering av tyske borgere fra konfliktområdet i Midtøsten.

Kilder opplyser til DPA at et planleggingsteam fra den tyske hæren har blitt sendt til Kypros. De opplyser også at elitesoldater har blitt fløyet til Jordan.

De tyske forsvars- og utenriksdepartementene sier i en felles uttalelse at de kun er føre var.

– Dette gjøres for å sikre våre militære kapasiteter og er ikke begynnelsen på en militær evakuering, heter det i uttalelsen.

Tidligere fredag gjentok også departementene at alle tyske statsborgere nå bes om å forlate Libanon. Etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut, har det også vært stadige trefninger på grensa mellom Israel og Libanon.