NTB

Egypts utenriksdepartement sier ifølge Reuters at grensen til Gazastripen ved Rafah er åpen, og at Egypt ikke er ansvarlig dersom utlendinger ikke slipper ut.

En talsperson for departementet gir på X/Twitter uttrykk for kritikk mot dem som holder Egypt ansvarlig for stengingen av Rafah «til tross for målrettede israelske angrep og hindring av nødhjelp».